Olympia 2024: Triathletin krank - Belgien fehlt beim Mixed

Wegen der Erkrankung einer Athletin geht das belgische Mixed-Team im Triathlon bei den Olympischen Spielen in Paris nicht an den Start.

Medien: Triathletin musste ins Krankenhaus

Bei den Olympischen Spielen wird der Triathlon der Männer aufgrund der schlechten Wasserqualität in der Seine verschoben. Das Rennen soll am Mittwoch stattfinden.

Belgischen Medienberichten zufolge soll sich die 35-jährige Michel mit einem Bakterium infiziert haben und im Krankenhaus behandelt worden sein. Die Triathletin war am Mittwoch in der Frauen-Einzel-Entscheidung angetreten und auf Platz 38 gelandet.

Scharfe Kritik an Wasserqualität der Seine

Bangen um den Triathlon-Wettkampf bei Olympia in Paris: Die Seine ist weiterhin zu dreckig, obwohl 1,4 Milliarden Euro in das Abwassersystem investiert wurden. Wie kann das sein?

Weil die Wasserqualität sich nicht in erforderlichem Maße verbessert habe, waren am Wochenende auch Trainings für das Mixed abgesagt worden. Grund dafür waren die starken Niederschläge in der französischen Hauptstadt in den vergangenen Tagen. Diese hätten einen Abfall der Wasserqualität zur Folge.