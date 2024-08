Olympia 2024: Zehnkämpfer Neugebauer gewinnt Silber

Neugebauer (8.748 Punkte) musste sich in einem lange hochspannenden Zehnkampf am Ende mit 48 Punkten Rückstand dem Norweger Markus Rooth (8796) geschlagen geben. Bronze gewann Lindon Victor aus Grenada (8711).

Rooth hatte letztlich mit 8.796 Punkten am Ende 48 Zähler Vorsprung vor Gold-Mitfavorit Neugebauer. Niklas Kaul war als erster Gratulant bei seinem Teamkollegen, der die erste deutsche Zehnkampf-Medaille seit mehr als einem Vierteljahrhundert gewann. Neugebauer holte das erste olympische Edelmetall seit dem zweiten Platz von Frank Busemann 1996 in Atlanta.

Neugebauer wackelt, beißt sich aber zu Silber durch

Viele Fans fühlten sich schon an die WM im Vorjahr erinnert, als Neugebauer noch auf Rang fünf abrutschte. Doch diesmal wehrte sich der Modell-Athlet erfolgreich - und konnte am Ende über eine Medaille jubeln. Gegen Rooth, der in der vorletzten Disziplin Speerwurf im Wettkampf erstmals an die Spitze vorrückte, hatte Neugebauer am Ende keine Chance mehr auf den Sieg.