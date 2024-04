Para-Schwimm-EM: Böttcher sorgt für nächstes deutsches Gold

Auch Verena Schott gewann am ersten Tag der Titelkämpfe in Portugal Gold , zwei Tage später legte die querschnittsgelähmte Greifswalderin mit Silber nach. Im Finale der Startklasse SM6 über 200 m Lagen schlug die Paralympics-Zweite von 2012 in 3:06,88 Minuten hinter der enteilten Britin Maisie Summers-Newton (2:58,38) an.