Para-Schwimmen: Verena Schott holt Gold zum EM-Auftakt

Verena Schott schlug am Sonntag im Finale der Startklasse S6 über 100 Meter Rücken in 41,21 Sekunden als Erste an. Es war der dritte Titel für die querschnittgelähmte Schwimmerin bei Europameisterschaften. Bei Weltmeisterschaften holte die Paralympics-Zweite von 2012 ebenfalls bereits drei Goldmedaillen.

Weitere Medaillen für Deutschland gewannen Tanja Scholz und die erst 15 Jahre alte Charlotte Kast. Scholz kam am Sonntag im Finale der Startklasse SB2 über 50 Meter Brust in 1:19,63 Minuten auf Rang drei. Kast schwamm über 200 Meter Lagen in der Startklasse SM7 in 3:25,43 Minuten zwar nur auf Rang vier, da aber die Brasilianerin Pamella Cristina Cruz de Andrade außerhalb der Wertung mitmachen durfte, gewann Kast Bronze.