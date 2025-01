Para-Ski-Star Forster wünscht sich mehr Engagement der FIS

Die Premiere ist gelungen: Am Dienstag fanden am Feldberg im Schwarzwald die ersten Entscheidungen des historischen ersten Para-Alpinski-Weltcups in Deutschland statt. Ganz oben stand dabei erwartungsgemäß auch Monoskibob-Fahrerin Anna-Lena Forster. Die viermalige Paralympics-Siegerin ist das Aushängeschild im deutschen Behindertensport. Im Interview spricht die 29-Jährige über die Bedeutung des Events sowie die großen Schwierigkeiten für die Athleten mit Handicap.

Anna-Lena Forster: Nicht wirklich. Der Hang war sehr anspruchsvoll und nicht einfach zu fahren. Es war eine große Herausforderung, die ich noch nicht perfekt bewältigt habe. Ich will meine Trainingsleistungen endlich auch mal im Wettkampf komplett zeigen - das ist einfach der Anspruch an mich selbst. Ich kann also sicher in den nächsten Rennen am Feldberg nochmal etwas drauflegen.