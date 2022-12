Wo es hingehen soll für ihn im Schnee, weiß Rehm noch nicht so genau. Mit seinem Namen ein bisschen Werbung machen für das Para-Snowboarden, so die ursprüngliche Idee. Vielleicht aus dem Wintersport ein paar neue Impulse mitnehmen für den Weitsprung, es stehen ja einige Highlights an: Die Para-WM in Paris im nächsten Jahr, die verschobene Para-WM Anfang 2024 in Japan und die Paralympics 2024 in Paris.