Paralympics 2024: Das sind die Goldfavoriten aus Deutschland

Die Professionalisierung schreitet auch im Parasport voran. Wer den Anschluss halten will, muss sich strecken. Gute Chancen auf Siege bei den Paralympics haben diese Deutschen.

Paralympics in Paris

Prothesenweitspringer Markus Rehm ist seit Jahren ungeschlagen. Holt er auch bei den Paralympics in Paris Gold? Quelle: Reuters

Die paralympischen Medaillen sind begehrt. Wie bei Olympia steckt in jeder Medaille ein Stück des Eiffelturms und wie im olympischen Sport wird es auch bei den Paralympics immer schwieriger, eine Treppchenplatzierung zu erobern.

Weltweit schreitet die Professionalisierung voran, Trainings- und Technik-Knowhow verbreiten sich, der Zugang zu speziellen Hilfsmitteln wird einfacher. Auch die Sichtbarkeit des Para-Sports erhöht sich und damit fließt mehr Geld ins System. Alles zusammen führt dazu, dass immer mehr Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen immer bessere Leistungen erbringen.

Vier Menschen - vier Schicksale: Paralympische Spitzen-Sportlerinnen und -Sportler, die zeigen, wozu der Mensch in der Lage ist. 21.08.2024 | 43:16 min

Team D verlor zuletzt den Anschluss

Deutschland belegt im ewigen Medaillenspiegel der Paralympics Platz drei hinter den USA und Großbritannien . Vor drei Jahren in Tokio reichte es nur noch für Rang zwölf, 43 Mal Edelmetall (13 Mal Gold/12 Mal Silber/18 Mal Bronze) hatten die Athletinnen und Athleten des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) gewonnen. China (207) lag vor Großbritannien (124) und den USA (104).

Einfacher wird es in Paris nicht, aber natürlich haben einige Sportlerinnen und Sportler des Team D beste Siegchancen - allen voran jene sieben, die aktuell alle drei großen Titel halten und amtierende Paralympicssieger, Weltmeister und Europameister sind.

Markus Rehm

Der Prothesenweitspringer vom TSV Bayer 04 Leverkusen ist mit 8,72 Metern der Weltrekordhalter und seit 2010 ungeschlagen. Anders als in den vergangenen Jahren gibt es aber erstmals zwei Konkurrenten aus den USA, die ebenfalls acht Meter weit springen können. Der 36 Jahre alte Rehm sagt:

Ich darf mir keinen Fehler erlauben. Markus Rehm, Weitspringer

Taliso Engel

Der 22 Jahre alte Schwimmer mit Sehbehinderung vom TSV Bayer 04 Leverkusen siegte vor drei Jahren in Tokio über 100 Meter Brust in Weltrekordzeit von 1:02,97 Minuten. Zuletzt wurde Engel in der Vorbereitung durch einen Infekt etwas ausgebremst. Seit Anfang 2013 ist er nach einer Ohrentzündung zusätzlich zu seiner Sehbehinderung auf dem rechten Ohr taub.

Paraschwimmer Taliso Engel gewann vor drei Jahren in Tokio Gold. Quelle: Imago

Elena Semechin

Die 30-jährige Schwimmerin mit Sehbehinderung vom Schwimmteam Berlin musste Ende 2021 wegen eines Hirntumors operiert werden und eine Chemotherapie machen. Danach feierte Semechin ein fulminantes Comeback im Sport. Über sich selbst sagt sie: "Mein größter Erfolg ist, wer ich heute bin."

Para-Schwimmerin Elena Semechin kennt die Extreme des Lebens. Nach ihrem Paralympics-Erfolg von Tokio wurde bei ihr ein Gehirntumor diagnostiziert. Paris 2024 ist ihr Ziel. 27.02.2024 | 2:18 min

Annika Zeyen-Giles

Die Handbikerin und ehemalige Rollstuhlbasketballerin vom SSF Bonn nimmt zum sechsten Mal an Paralympischen Spielen teil. 2012 siegte die 39-Jährige mit den deutschen Rollstuhlbasketballerinnen und wechselte nach Silber 2016 in Rio zunächst in die Para-Leichtathletik und dann zum Para-Radsport.

Natascha Hiltrop

Die Schützin mit inkompletter Querschnittslähmung vom SV Lengers 1964 war schon 2012 und 2016 bei den Paralympics dabei. 2021 krönte sich die 32 Jahre alte Sportlerin schließlich mit Gold. Es war der erste deutsche Sieg im Schießen seit Athen 2004. Bei der Abschlussfeier in Tokio war Hiltrop die deutsche Fahnenträgerin.

Valentin Baus

Der Rollstuhl-Tischtennisspieler mit Glasknochen von Borussia Düsseldorf hat als führender der Weltrangliste in diesem Jahr nur zwei internationale Turniere gespielt und sich ganz auf die Paris-Vorbereitung konzentriert. Der 28-Jährige sagt über seinen Sport:

Oft fühlt man sich einfach nur frei beim Spielen, man vergisst manche Sorgen, die man sonst hat Valentin Baus, Tischtennisspieler

Deutscher Meister, Weltmeister, Paralympicssieger - Valentin Baus ist ein wahrer Meister an der Tischtennisplatte. Der Para-Athlet will in Paris seinen Titel verteidigen. 07.08.2024 | 5:36 min

Martin Schulz

Dem 34-jährigen Para-Triathleten vom SC DHfK Leipzig fehlt seit der Geburt der linke Unterarm. Seit 2016 ist der Triathlon paralympisch (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen) und bislang darf sich in seiner Startklasse nach Siegen 2016 und 2021 nur Schulz Paralympicssieger nennen.

Fleißige Medaillensammler und Starter

Der erfolgreichste Goldsammler im deutschen Team ist Para-Radsportler Michael Teuber mit fünf Paralympics-Siegen - darüber hinaus gewann der Athlet vom BSV München zweimal Silber und einmal Bronze.

Die Frau mit den meisten gewonnenen Goldmedaillen im Team ist ebenfalls Para-Radsportlerin: Andrea Eskau holte viermal Gold und einmal Silber. Hinzu kommen vier Gold-, vier Silber- sowie zwei Bronzemedaillen bei Winterspielen. Damit ist sie die insgesamt fleißigste Medaillensammlerin: 15 Paralympics-Medaillen gehören ihr.

Den Teilnahme-Rekord (und 14 Medaillen) hält Para-Leichtathletin Martina Willing. Die 64-Jährige lebt mit einer Querschnittslähmung und einer Sehbehinderung. In Paris wird sie ihre neunten Sommerspiele erleben, sie sammelte bislang 13 Medaillen (dreimal Gold) im Kugelstoßen, Diskus- und Speerwerfen. Einmal war sie auch im Winter am Start und holte 1994 in Lillehammer Bronze im Langlauf.