Paralympics 2024 in Paris: Eine Übersicht

Die Paralympischen Spiele gehen auf die Stoke Mandeville Games zurück, die zum ersten Mal 1948 im englischen Aylesbury am Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in London stattfanden. Damals maßen sich 14 kriegsversehrte Männer und Frauen, die auf Grund von Rückenmarksverletzungen im Rollstuhl saßen, im Bogenschießen. Die Idee dazu hatte der in Oberschlesien geborene und vor den Nazis geflohene Neurologe und Neurochirurg Ludwig Guttmann.



Den Namen „Paralympische Spiele“ tragen die Wettbewerbe seit 1960, damals traten in Rom 400 Athletinnen und Athleten aus 23 Ländern gegeneinander an. Seit 1976 gibt es auch Paralympische Winterspiele. Am selben Austragungsort wie Olympia werden die Paralympics seit den Sommerspielen 1988 in Seoul und den Winterspielen 1992 in Albertville durchgeführt.