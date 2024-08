Viel miteinander: Wie Paris die Paralympics zelebriert

Die Eröffnungsfeier am Mittwoch, 28. August , überträgt das ZDF live ab 20:15 Uhr.Das ZDF berichtet im TV mehr als 30 Stunden von den Paralympischen Sommerspielen: in der Regel Mittags von. Darüber hinaus gibt‘s ausführliche Berichte im "heute journal", in den "heute"-Sendungen sowie Morgen- und Mittagsmagazin.Dazu kommt das umfangreiche Angebot in der. Online sind rundmit bis zu vier Streams geplant. Auf sportstudio.de und ZDFheute sind außerdem Porträts von Para-Sportlerinnen und Para-Sportlern, Hintergrundinformationen zu den Wettbewerben und sämtliche Sendungen abrufbar. Paralympics-Inhalte werden auch für externe Social-Media- und Drittplattformen genutzt.