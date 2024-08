"Keine Angst": Transfrau Petrillo auf paralympischer Mission

Valentina Petrillo bereitet sich auf die Paralympics in Paris mental ebenso gewissenhaft vor wie körperlich - sie weiß, warum. Dass der wichtigste Moment ihrer Karriere zur Hetzjagd verkommen könnte, ist der ersten Transfrau bei Paralympischen Spielen spätestens seit der riesigen Olympia-Debatte völlig klar.

Die an Morbus Stargardt - eine seltene Augenkrankheit - erkrankte Läuferin wird über 200 und 400 Meter in der Kategorie T12 an den Start gehen. Nach der neuseeländischen Gewichtheberin Laurel Hubbard, die 2021 als erste Transperson bei Olympia für ein Novum sorgte, wird die 50-Jährige nun paralympische Geschichte schreiben.