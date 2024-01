Bahnrad-EM: Kluge/Reinhardt holen Gold im Madison

Für den Höhepunkt aus Sicht des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) sorgten am Donnerstagabend die Ex-Weltmeister Roger Kluge und Theo Reinhardt, die zum dritten Mal in Folge Europameister im Zweier-Mannschaftsfahren wurden. In einer packenden Madison-Entscheidung setzte sich das Duo mit 59 Punkten vor den Franzosen Thomas Boudat und Donavan Grondin (55) durch.