Tour de France: Campenaerts holt sich die 18. Etappe

Georg Zimmermann kämpfte verbissen mit stark wackelndem Oberkörper, doch am Ende wurde sein Traum vom Etappensieg bei der Tour de France wieder einmal nicht wahr. Der Augsburger gehörte auf der 18. Etappe zu den prägenden Profis, musste sich am Ende des Tages der Ausreißer aber mit Platz 23 begnügen. Den Sieg in Barcelonnette sicherte sich der Belgier Victor Campenaerts.

Zunächst 40-köpfige Fluchtgruppe

Im vergangenen Jahr war Zimmermann bereits nah dran an seinem großen Karriereziel Tour-Etappensieg. Auf dem zehnten Teilstück musste er sich nur dem Spanier Pello Bilbao geschlagen geben. Ein Jahr später war er beim vorentscheidenden Angriff etwa 40 Kilometer vor dem Ziel nicht am richtigen Hinterrad.

Tag für Ausreißer vor den Alpenetappen

In einer der entstandenen Gruppen war auch Simon Geschke. Der Berliner hat ohnehin gute Erinnerungen an die Gegend um den Zielort Barcelonnette. Praktisch in Sichtweite - oben im Skigebiet Pra-Loup - gewann der Routinier 2015 als Solist eine Bergankunft der Tour. Bis heute ist es das Highlight des Kletterspezialisten, der am Ende des Jahres seine Karriere beendet.