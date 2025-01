Vendee Globe: Herrmanns Vorsegelaufhängung gebrochen

Boris Herrmann hat bei der Vendée Globe einen weiteren Rückschlag erlitten. Im Kampf um eine Top-Fünf-Platzierung lag der Hamburger am 61. Renntag der Solosegelregatta um die Welt auf Rang sechs, als die Aufhängung des wichtigsten Vorsegels brach.

Dies berichtete Boris Herrmann am Freitagmorgen aus dem Südatlantik, rund 500 Seemeilen vor Brasiliens Küste südöstlich von Salvador de Bahia. An Deck entdeckte Herrmann das halb heruntergerutschte sogenannte J2-Vorsegel, holte es ganz an Deck und setzte das kleinere Vorsegel.