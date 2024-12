Vendee Globe: Boris Herrmann kentert - und fährt weiter

Boris Herrmann grüßt vom Südpazifik in die Kamera.

Boris Herrmann hat bei der Vendée Globe in der Nacht auf Samstag im Südpazifik einen Stressmoment überstanden. Der Skipper kenterte mit seiner Yacht, die sich dabei stark auf die Seite legte, nachdem sie aus dem Ruder gelaufen war. Das berichtete der Hamburger.

Herrmann: "Pirouette" gedreht

Der Startschuss zur Solo-Weltumseglung Vendée Globe fällt am 10. November im französischen Start- und Zielhafen Les Sables-d’Olonne. Mit Boris Herrmann (Hamburg) ist erstmals ein deutscher Skipper dabei.

Boris Herrmann berichtete, er habe eine "Pirouette" gedreht: "Ich saß in meinem Sitz, als das Boot mit der Nase in eine Welle eintauchte und stark abwärts kippte." In schneller Folge einiger Maßnahmen "habe ich dann auf der Seite des Bootes gestanden - das Boot kenterte", sagte Herrmann.