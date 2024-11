Vendée Globe: Segler Herrmann vom Rookie zum Mitfavoriten

Als Boris Herrmann vor vier Jahren als erster deutscher Segler an der härtesten Solo-Regatta um die Welt teilnahm, löste er mit seinem XXL-Abenteuer eine Welle der Euphorie aus. Seine Premiere wurde in Zeiten der Covid-Pandemie zum Publikums-Hit.

Der heute 43-Jährige holte die Fans mithilfe modernster Kommunikation auf die Weltmeere zu sich an Bord. Er teilte Leid und Freud, Höhenflüge und höllische Strapazen des Segel-Solos in den schönsten, aber auch gefährlichsten Revieren ungefiltert mit der Öffentlichkeit.

Weltumsegler mit Erzähltalent

Seitdem ist der Hype um ihn kaum abgeebt. Als Segler und Klimakämpfer wurde Herrmann in diesem Jahr mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande und dem Deutschen Meerespreis geehrt. Der Slogan des von ihm und Monacos Fürstensohn Pierre Casiraghi gegründeten Team "Malizia" gilt für alle Ziele - auf dem Wasser und an Land: "A race we must win".