Boris Herrmann: Wie der Weltumsegler Weihnachten verbringt

Schnee im Südpazifik zu Weihnachten

Ein Teddy mit roter Zipfelmütze steht auf einer Ablage neben seinem Adventskalender, auch ein paar Zimtsterne hat der 43-Jährige an Bord - und am vierten Advent, "gerade rechtzeitig zu Weihnachten", registrierte er erstmals während der Weltumseglung Vendee Globe Schneeflocken.

"Ich habe noch mehr in petto für Weihnachten. Ansonsten kriege ich etwas Weihnachtsstimmung mit, wenn ich zuhause anrufe", sagte Herrmann, der sich aktuell in den Wellen nahe Point Nemo - dem Punkt auf der Welt, der am weitesten von jedem Festland entfernt ist - weiter an die Konkurrenz vor ihm heranschiebt.