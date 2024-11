Ski Alpin: Lindsey Vonn wagt Comeback - mit künstlichem Knie

Im alpinen Skirennsport gibt es das nächste spektakuläre Comeback: Die einstige Abfahrts-Dominatorin Lindsey Vonn plant nach fünf Jahren Zwangspause eine Rückkehr in den Weltcup. Nach wochenlangen Spekulationen bestätigte der US-Verband, dass er die ehemalige Weltcup-Gesamtsiegerin in seine Elite-Mannschaft zurückholt

Ich will es genießen, und hoffentlich führt mich der Weg in den Weltcup zurück.

Details noch unklar

Das erste Speed-Event der Saison findet am 14./15. Dezember in Beaver Creek im US-Bundesstaat Colorado statt. Darauf hofft sie nach eigener Aussage - die Rückkehr daheim wäre die passende Hollywood-Story für die zweite Karriere des extrovertierten Superstars.

Nur Shiffrin mit mehr Siegen

"Lindsey war in der Lage, ins Training einzusteigen und ihr Knie ausführlich zu testen. Und sie wird in Colorado weiter an ihren Fortschritten arbeiten", hieß es in der Mitteilung des Verbandes, dessen Präsidentin Sophie Goldschmidt die "inspirierende Hingabe und Leidenschaft" Vonns würdigte.

Leidenschaft und Glamour - niemand im Skisport verkörpert dies so sehr wie sie. 82 Weltcup-Rennen hatte Vonn zwischen 2004 und 2019 gewonnen - Rekord bei den Alpin-Frauen, bis ihn Landsfrau Mikaela Shiffrin (mittlerweile 97 Siege) brach. Shiffrin und Vonn wieder vereint - größer geht es im Wintersport kaum. Es wird ohnehin ein Winter der sagenhaften Wiedergeburten: Bei den Alpinen sind Marcel Hirscher und Lucas Braathen zurück, im Skilanglauf will es Therese Johaug noch einmal wissen.

Vonns Motto: Einfach ausprobieren

So oder so: Der Rummel wird gewaltig werden, auch im Hinblick auf einen möglichen Vonn-Start bei der WM im Februar in Saalbach. Und Vonn, eine Meisterin der Selbstinszenierung, wird ihrem alten Motto treu bleiben. "Der schnellste Weg, um herauszufinden, ob etwas klappt, ist, es auszuprobieren", sagte sie an ihrem 40. Geburtstag am 18. Oktober.