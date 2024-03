Ski Alpin: Gewinnt Lara Gut-Behrami den Gesamt-Weltcup?

Neben dem Sieg im Gesamtweltcup kann Lara Gut-Behrami auch noch drei Disziplinen-Wertungen gewinnen, nämlich im Riesenlslalom, dem Super G und in der Abfahrt gewinnen. Ihr winken damit vier Kristallkugeln. Sie wäre die dritte Frau, die das in einer Saison schafft.

Größtes Lob von Shiffrin

Slalom-Comeback in Are

Gut-Behrami vor Gesamtweltcup-Sieg

Gut-Behrami kann sich schon beim ersten Teil des Finales in Saalbach-Hinterglemm an diesem Wochenende den Gesamtweltcup sichern. 282 Punkte hat sie Vorsprung vor der Italienerin Federica Brignone.

In einer Reihe mit Vonn nun Shiffrin

Mit 32 Jahren wäre Lara Gut-Behrami die älteste Skirennläuferin, die jemals den Gesamtweltcup gewann - ein Rekord. Außerdem hat sie beste Chancen, als erst dritte Frau nach den beiden Amerikanerinnen Lindsey Vonn und Mikaela Shiffrin mit insgesamt vier Kristallkugeln in einer Saison nach Hause zu fahren. Sie führt vor den letzten Rennen die Disziplinwertung im Riesenslalom fast einholbar an, die in der Abfahrt und im Super-G mit deutlichem Vorsprung.

Acht Siege in drei Disziplinen gelangen der Schweizerin in dieser Saison, genauso viele wie Shiffrin, die bis Ende Januar deutlich führte in der Gesamtwertung. Aber dann stürzte sie in Cortina d’Ampezzo, verletzte sich am Knie und verpasste deshalb neun Rennen.