Die Karriere von Lindsey Vonn

Sport - Die Karriere der Lindsey Vonn (8/8)

2018 in Pyeongchang holt sie Bronze in der Abfahrt. Ein Jahr später erklärt sie, dass die WM-Abfahrt in Are ihr letztes Rennen sein werde, die Fahrt in den Ruhestand bringt WM-Bronze. Am Karriereende ist sie mit 82 Siegen die erfolgreichste Frau im Weltcup. Nur vier Siege fehlen auf den Schweden Ingemar Stenmark.