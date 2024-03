Ski Alpin in Are: Mikaela Shiffrin feiert Sieg bei Comeback

Es war, als wäre sie nie weg gewesen. Während Lena Dürr und Emma Aicher beim Weltcup-Slalom im schwedischen Are mit den Plätzen vier und sieben glänzten, fuhr Mikaela Shiffrin bei ihrer Rückkehr aus einer sechs Wochen dauernden Verletzungspause gleich wieder wie von einem anderen Stern.

96. Weltcupsieg und kleine Kristallkugel für Shiffrin

Es war so schön, wieder zu fahren, ich bin so stolz auf mich.

"Ich habe mich", ergänzte sie, "großartig gefühlt". Die Kristallkugel für den Gewinn des Slalom-Weltcups wird sie beim Finale ab Samstag in Saalbach-Hinterglemm zum achten Mal bekommen - es wird in diesem Winter ihre einzige Trophäe bleiben.

Gut-Behrami hat Gesamt-Weltcupsieg im Blick

Die große Gewinnerin dieser Saison wird aller Voraussicht nach aber Lara Gut-Behrami werden. Die Schweizerin hat die große Chance, alle anderen Kristallkugeln zu gewinnen. Nach ihrem dritten Rang im Riesenslalom von Are ist ihr der Gesamtsieg in dieser Disziplin bei souveränen 95 Punkten Vorsprung vor Tagessiegerin Federica Brignone aus Italien praktisch nicht mehr zu nehmen. Gut-Behrami steht zudem vor dem Gewinn des Gesamtweltcups sowie der Abfahrts- und Super-G-Wertung.

Beste Deutsche bleibt an Weltspitze dran

Lena Dürr wäre rein rechnerisch die einzige Läuferin gewesen, die Shiffrin in der Slalom-Wertung noch hätte abfangen können, praktisch war das ausgeschlossen. Beim vorletzten Rennen in dieser Disziplin bestätigte die 31 Jahre alte WM-Dritte aber erneut ihre Zugehörigkeit zur Weltspitze. Zur drittplatzierten Michelle Gisin aus der Schweiz fehlte der Münchnerin lediglich die Winzigkeit von 0,01 Sekunden.

Furios fuhr auch Emma Aicher, die mit der Startnummer 39 zwei ausgezeichnete Läufe ablieferte. Der siebte Rang war ihr viertes Top-Ten-Resultat, zugleich ihr bestes in einem Slalom. "Ich bin echt ganz zufrieden", sagte die 20-Jährige nach der starken Leistung in der Heimat ihrer Mutter. Nur in einem Super-G im März 2023 (5.) und einer Abfahrt im Dezember (6.) war das Allround-Talent bislang besser gewesen im Weltcup.