Skispringen: Deutsches Mixed-Team gewinnt in Lillehammer

Das deutsche Mixed-Team feiert den Auftaktsieg beim Skisprung-Weltcup in Lillehammer.

Die deutschen Skispringer sind erfolgreich in den neuen Weltcup-Winter gestartet. Im Mixed-Team siegten Selina Freitag, Andreas Wellinger, Katharina Schmid und Pius Paschke in Lillehammer mit 1097,4 Punkten vor Norwegen. Bundestrainer Stefan Horngacher war begeistert vom Auftakterfolg:

DSV-Team vor Norwegen und Österreich

Die Gastgeber aus Norwegen hatten am Ende 22,3 Punkte oder umgerechnet elf Meter Rückstand auf das DSV-Team. Rang drei ging an Österreich mit 31,5 Zählern hinter den Deutschen. Freitag, Wellinger, Schmid und Paschke hatten im im Oktober in Klingenthal auch den letzten Sommer-Grand-Prix vor Norwegen gewonnen.