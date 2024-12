Skispringen: ZDF-Experte Freund über Pius Paschkes Flow

: Die deutsche Skisprung-Mannschaft ist dank der Erfolgsserie des erstaunlichen Pius Paschke sehr stark in die neue Saison gestartet. Der 34-Jährige hat in dieser Saison bereits drei von sechs Wettkämpfen gewonnen . War für Sie absehbar, dass er so stark springen wird?

Severin Freund: Pius Paschke marschiert derzeit wirklich extrem vorneweg. Ich kenne Pius ja schon lange, und ich weiß, dass er über ein großes Potenzial verfügt. Dass er es nun abrufen kann, ist der Lohn für sein Durchhaltevermögen.



Er hat auch in der Phase seiner Rückschläge und der schwächeren Ergebnisse in der Vergangenheit immer an sich geglaubt, das zeugt von einem großen Selbstvertrauen. Insofern sind seine Erfolge nicht direkt vom Himmel gefallen, aber für mich dennoch eine schöne Überraschung. Er ist momentan in der sensationellen Verfassung, im Wettkampf immer die besten Sprünge zu machen.