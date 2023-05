Der Präsident des Landessportbundes (LSB) Berlin, Thomas Härtel, blickt optimistisch in die Zukunft. Endlich einmal. Denn in dem von der CDU und SPD in Berlin vorgestellten Koalitionsvertrag spielt der Sport in der Hauptstadt eine bedeutende Rolle. Eine so große sogar. "Besonders erfreulich ist der im Koalitionsvertrag festgeschriebene Masterplan Sportinfrastruktur", erklärt der Sportfunktionär.