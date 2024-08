Steinhauser, Brenner: Neue Generation bei Deutschland Tour

Gewann im Juni mit 21 Jahren die Deutsche Meisterschaft auf der Straße: Marco Brenner. Quelle: dpa

Die Deutschland Tour hat in diesem Jahr zum ersten Mal seit ihrem Neustart 2018 in Bayern begonnen. Dort kommen die Talente Marco Brenner und Georg Steinhauser her. Sie wollen die fünftägige Rundfahrt nutzen, um auf eine neue Generation in Deutschland aufmerksam zu machen. Die erste Etappe führ von Schweinfurt nach Heilbronn ( ZDF live ab 15:05 Uhr ).

Denn der ewige Bergtrikot-Jäger Simon Geschke beendet zum Ende der Saison seine Karriere und ist zum letzten Mal bei der Rundfahrt dabei. Andere erfahrene Deutsche, wie der ehemalige Deutschland Tour-Sieger Nils Politt, die Sprinter Phil Bauhaus und Pascal Ackermann oder die etablierten Maximilian Schachmann, Lennard Kämna und Emanuel Buchmann gehen nicht an den Start. Der Weg für die Jungen ist also frei.

Brenner jüngster deutscher Straßen-Meister seit 2005

Marco Brenner, 21 Jahre alt, hat im Juni das Straßenrennen um die Deutsche Meisterschaft gewonnen, als jüngster deutscher Fahrer seit Gerald Ciolek 2005. Dabei ließ er die erfahrenen Nils Politt, Simon Geschke und Georg Zimmermann hinter sich.

Das war der größte Erfolg meiner Karriere. Marco Brenner über seinen Sieg bei der DM

Bei der Deutschland Tour wird er als Titelträger die deutschen Landesfarben auf dem Trikot tragen. "Ich freue mich mega hier in der Heimat zu fahren - auch mit dem neuen Rad, da ist die Vorfreude ganz groß", sagt Brenner im ZDF-Interview.

Marco Brenners Durchbruch im neuen Team

Der Augsburger ließ sein Talent schon früh aufblitzen. Mit 17 Jahren gewann er Bronze bei der Junioren-WM im Zeitfahren und bereits 2022 fuhr er mit der Vuelta Espana seine erste Grandtour. Marcel Sieberg, Ex-Radprofi und sportlicher Leiter des zweitklassigen Teams Tudor Pro Cycling bescheinigt Brenner ein "riesiges Potenzial" und verpflichtete das große Talent zu Beginn des Jahres.

Im neuen Team landete Brenner im Frühjahr direkt seinen ersten Profisieg und gewann 2024 neben dem Deutschen Meistertitel bei zwei Rundfahrten die Nachwuchsfahrerwertung. "Dieses Jahr war die erste Saison, die von Anfang an solide war, wo ich mich auch die ganze Zeit steigern konnte", so Brenner.

Bei der Deutschland Tour, wo einige Etappen ein ähnliches Profil haben wie der Kurs der Deutschen Meisterschaft, will Brenner "einfach versuchen offensiv zu fahren" und am Ende der Etappen seine Spritzigkeit an den Anstiegen ausnutzen.

Ich denke die schwere Etappe drei und die Etappe vier, wenn schon ein paar von den anderen müde sind, könnte etwas passieren. Marco Brenner

Und für die flacheren Etappenteile hat das Team von Brenner mit Marius Mayrhofer (23) ein weiteren aussichtsreichen deutschen Fahrer in ihren Reihen.

Ekstase beim Giro d'Italia: Georg Steinhauser wird für seinen Etappensieg von Teammitgliedern gefeiert. Quelle: Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Steinhauser gewinnt Giro-Etappe vor Pogacar

Für den 22-jährigen Georg Steinhauser ist der Knoten im Mai beim Giro d'Italia geplatzt. Dort gewann als bisher einziger Deutscher 2024 eine Etappe bei einer Grand-Tour, als er bei einer Bergankunft Tadej Pogacar hinter sich ließ. Zudem wurde er noch zweimal Etappendritter und schließlich Dritter in der Bergwertung. Der Westallgäuer war bei seiner ersten Grand-Tour direkt an der Weltspitze dran.

Das ist etwas, was mich so geprägt hat, dass ich das Gefühl jetzt immer wieder bekommen will. Georg Steinhauser

Nach dem erfolgreichen, aber kräftezehrenden Giro d´Italia musste Steinhauser im Juni bei der Tour de Suisse aufgeben und bestritt seitdem kein Rennen mehr. Anfang August hatte er zudem eine leichte Corona-Infektion , die er jedoch gut überstanden hat.

Nach der langen Pause freut sich der Neffe des ehemaligen Tour-de-France-Siegers Jan Ullrich besonders auf seine erste Deutschland Tour.

Ich habe sehr viel Bock. Es ist immer etwas sehr cooles in Deutschland Rennen zu fahren. Georg Steinhauser

"Wenn gesundheitlich alles klappt", will Steinhauser versuchen, bei der Deutschland Tour in die Ausreißergruppen zu gehen. So wie er auch beim Giro d'Italia für Furore gesorgt hat.

Favoriten sind andere

Zu den großen Favoriten der Rundfahrt zählen allerdings weder Marco Brenner noch Georg Steinhauser, da den beiden eher steile Etappenfinals in den Bergen liegen, die es so bei der Deutschland Tour nicht gibt. Trotzdem haben beide in diesem Jahr schon gezeigt, dass sie die Erfahrenen sehr wohl überraschen können.