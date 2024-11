Tennis - ATP-Finals: Sinner kurz vor Einzug ins Halbfinale

Zweiter Sieg im zweiten Spiel für den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner bei den ATP-Finals. In Turin besiegt er Taylor Fritz (USA) in zwei Sätzen und kann fürs Halbfinale planen.

Jannik Sinner gewinnt auch sein zweites Gruppenspiel bei den ATP-Finals in Turin Quelle: AFP

Italiens Tennisstar Jannik Sinner hat das Halbfinale bei den ATP-Finals in Turin ganz dicht vor Augen. Der Weltranglistenerste aus Südtirol setzte sich am Dienstag in einer hochklassigen Neuauflage des US-Open-Endspiels mit 6:4, 6:4 gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz durch.

Es war ein sehr hartes Match, wir kennen uns sehr gut. Ich bin froh, es geschafft zu haben. „ Jannik Sinner

Showdown um Gruppensieg gegen Medwedew

Damit kann Sinner das Halbfinale nach dem zweiten glatten Sieg im zweiten Gruppenspiel nur noch theoretisch durch einen komplizierten Dreiervergleich verpassen. Sinner trifft am Donnerstag in seinem abschließenden Gruppenspiel auf Daniil Medwedew, der bislang einen Sieg auf seinem Konto hat. Der Russe setzte sich am Dienstag in seinem zweiten Gruppenspiel mit 6:2, 6:4 gegen den australischen Debütanten Alex de Minaur durch und kann die Vorschlussrunde ebenfalls weiter aus eigener Kraft erreichen.

Taylor Fritz steht ebenfalls bei einem Erfolg aus zwei Spielen - zum Auftakt hatte er gegen Medwedew gewonnen. Der US-Amerikaner duelliert sich am Donnerstag mit dem noch sieglosen Alex de Minaur.

Alexander Zverev ist erfolgreich in seine Titelmission bei den ATP Finals in Turin gestartet. Er besiegte in seinem Auftaktmatch den Russen Andrej Rublew in zwei Sätzen. 12.11.2024 | 1:20 min

Zverev greift nach dem Halbfinale

In der anderen Gruppe könnte Alexander Zverev im besten Fall schon am Mittwoch (20.30 Uhr) den Sprung ins Halbfinale perfekt machen. Der deutsche Weltranglisten-Zweite trifft auf den Norweger Casper Ruud. Sein erstes Gruppenspiel hatte Zverev gegen den Russen Andrej Rubljow gewonnen. Je nach Ausgang des anderen Einzels in seiner Gruppe (14 Uhr) könnte Zverev ein Sieg gegen Ruud bereits zum Weiterkommen reichen.

Die besten Zwei der beiden Vierergruppen erreichen die Halbfinals.

Sinner gewinnt die entscheidenden Momente

Im Duell gegen Fritz brachte Sinner seine Aufschlagspiele zunächst nur mit Mühe durch, der US-Amerikaner agierte auf Augenhöhe.

Bei 4:3-Führung für Sinner im ersten Satz wehrte Fritz noch erfolgreich drei Breakbälle ab, ein Aufschlagspiel später zeigte der US-Amerikaner aber Nerven - und Sinner packte zum Satzgewinn zu. Auch im zweiten Durchgang war die Partie ausgeglichen, beide ließen keine Breakchancen zu, ehe sich die Geschichte des ersten Satzes wiederholte: Fritz zeigte beim Stand von 4:5 Nerven, Sinner griff zu - und nutzte nach genau 100 Minuten seinen ersten Matchball zum Sieg.

