Titelverteidiger Djokovic bei Australian Open: "Schmerzfrei"

"Im Moment alles in Ordnung": Novak Djokovic in Melbourne

Djokovic: "Mal sehen, wie es sich entwickelt"

"Ich habe gut trainiert und bin im Moment schmerzfrei", sagte der 36-Jährige in Melbourne. "Mal sehen, wie es sich entwickelt, wenn die Belastung im Turnierverlauf wieder größer wird. Aber im Moment ist alles in Ordnung."

Er bekommt es am Sonntag in der ersten Runde mit dem kroatischen Qualifikanten Dino Prizmic zu tun.



Djokovics größten Konkurrenten Carlos Alcaraz stachelt die Siegesserie des Serben in Melbourne unterdessen an. "Ich bin ambitioniert. Das ist auf jeden Fall eine Extra-Motivation für mich", sagte der spanische Weltranglistenzweite, der im vergangenen Jahr in Australien aufgrund einer Verletzung gefehlt hatte.