Australian Open: Djokovic fühlte sich 2022 "vergiftet"

Djokovic fiel schon öfter wegen seines Verhaltens auf. Ebenfalls 2022 meldete er sich erst in letzter Sekunde vom Masters in Indian Wells ab. Auch hier hätte er eine Corona-Impfung nachweisen müssen. Bei den US Open 2020 war Djokovic disqualifiziert worden, weil er im Frust unabsichtlich eine Linienrichterin mit dem Tennisball abgeschossen hatte. Bei der von ihm organisierten Adria Tour sorgten Djokovic und andere Spieler 2020 mit Partybildern inmitten der Corona-Pandemie für negative Schlagzeilen.