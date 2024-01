Australian Open: Kerber will’s nochmal wissen

Angelique Kerber während einer Trainingseinheit vor den Australian Open in Melbourne. Die deutsche Tennisspielerin greift nach ihrer Babypause noch einmal an.

Mit etwas Anlauf an die Spitze

Aber ihre Freundin hatte Kerber stets bestärkt und an sie geglaubt. Bis 2016 der große Durchbruch endlich passierte: zwei Grand-Slam-Siege, ganz oben angekommen. Der Wimbledon-Sieg 2018 folgte als Krönung. Kerber hatte sich ihren Traum erfüllt und war nicht mehr nur eine von vielen Spielerinnen, sondern die Beste.

In diesen Tagen trainieren die beiden Freundinnen, inzwischen 35 und 33 Jahre alt, wieder einmal gemeinsam im australischen Melbourne. Und wieder ist Wozniacki Kerber ein bisschen voraus. Die Dänin hat bereits im vergangenen Sommer bei den US Open ihr Comeback als zweifache Mutter gefeiert – und war dabei bis ins Achtelfinale gekommen.

Kerber: "Größte Herausforderung meiner Karriere"

Alter: 35 Jahre Geboren: in Bremen Wohnort: Puszczykowo (Polen) Trainer: Torben Beltz Rechtshänderin (spielt aber mit links) Tennis-Idol: Steffi Graf Beste Platzierung: Rang 1 (2016) Aktuelle Platzierung: Rang 657 Titel: 15 Größte Erfolge: Siege Australian Open, US Open (beide 2016), Wimbledon (2018) Lieblingsmusik: Taylor Swift, Helene Fischer

Aus Liebe zum Tennis zurück

Unterstützt wird Kerber bei den Australian Open wie gewohnt von ihrer Familie, und ihr vertrauter Coach Torben Beltz ist zurück an ihrer Seite. Auf ein Kindermädchen verzichtet sie.

Während ihrer Matches weiß sie Töchterchen Liana in guten Händen und kann sich ganz auf ihren Job fokussieren, "den ich immer noch liebe", sagt Kerber. Deshalb ist sie wieder da. "Ich spüre noch das Feuer", sagt sie. Doch zuviel erwarten kann sie nach der langen Pause noch nicht.

Schweres Los in Melbourne

Beim United Cup in der Vorwoche zeigte sie zwar gute Ansätze, verlor aber vier von fünf Partien. Der Rhythmus und die Matchpraxis fehlen ihr noch. Und bei den Australian Open erwischte sie mit Danielle Collins ein schwieriges Los, die US-Amerikanerin stand 2022 im Endspiel und liegt Kerber generell überhaupt nicht.

Nach ihrer Babypause und dem Sieg beim United Cup mit Team Deutschland gibt die deutsche Tennisspielerin Anqelique Kerber ihr Grand-Slam-Comeback bei den Australian Open. 12.01.2024 | 1:02 min

"Das Los ist hart, aber es ist wie es ist", sagt Kerber, "ich versuche, so gut wie möglich zu spielen und gucke, wie weit ich kommen kann." Dass die Tennis-Karriere auch als Mutter weiterhin erfolgreich sein kann, hatten ihr in der vergangenen Saison Victoria Azarenka und Elena Switolina eindrucksvoll demonstriert: Beide erreichten das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers.

Geduld ist gefragt bei Kerber

Doch Kerber steht erst ganz am Anfang ihrer Rückkehr und erwartet von sich auch gar nicht, "dass ich in Australien direkt mein bestes Tennis spiele. Ich muss mir Zeit geben." Und diese Geduld hat in ihrer Karriere bisher immer ausgezahlt.