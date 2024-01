Tennis: Deutschland steht im Finale des United Cups

Finale des Mixed-Wettbewerbs gegen Polen

Der Sieg stand erst in der Nacht zu Sonntag um 2:19 Uhr Ortszeit in Sydney fest. Im Finale des Mixed-Wettbewerbs trifft Deutschland am Sonntag auf das polnische Team mit der Weltranglisten-Ersten Iga Swiatek und Hubert Hurkacz. Polen gewann in der Vorschlussrunde klar mit 3:0 gegen Frankreich, das die deutsche Mannschaft in der Gruppenphase 2:1 besiegt hatte.