An der berühmten Church Road im Südwesten von London liegt er, der All England Lawn Tennis and Croquet Club. Hinter roten, altehrwürdigen Backsteinmauern und den schwarzen schmiedeeisernen Toren, wo sonst nur die exklusiven Mitglieder Zutritt haben, finden während zwei Wochen im Juli The Championships statt. Jeder Tennis-Fan möchte einmal in Wimbledon dabei gewesen sein. Warum, erklären wir hier.