Tennisprofis Boulter und de Minaur: Verlobte Gegner

Liebesbotschaft kurz vor Weihnachten: Das Tennis-Traumpaar Alex de Minaur und Katie Boulter hat sich verlobt. Der australische Weltranglistenneunte und die britische Spitzenspielerin (24. im WTA-Ranking) sind seit mehreren Jahren zusammen. Die Nachricht der bevorstehenden Ehe löste in der Tenniswelt Glückwünsche aus.

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

"Wir haben ein kleines Geheimnis bewahrt", teilte das Paar am späten Montag auf Instagram mit, Boulter zeigte auf einem Foto ihren silbernen Ring.

Boulter und de Minaur Gegner an Neujahr

De Minaur, 25 Jahre alt, und Boulter, 28, beginnen die Saison beim United Cup in Sydney in dieser Woche - und treffen prompt aufeinander: Nach ihren Auftaktbegegnungen mit Argentinien stehen sich am Neujahrestag Australien und Großbritannien gegenüber.