Patrick Lange gewinnt Ironman-WM: Dritter Titel auf Hawaii

Was für ein Triumph, was für ein Rennen: Mit einer unglaublichen Leistung auf der Marathonstrecke stürmt Patrick Lange auf Hawaii erneut zum Sieg bei der Ironman-WM.

Langes dritter Sieg nach 2017 und 2018

Lange ging auf Position 13 auf die abschließende Marathonstrecke und rollte dann das Feld unwiderstehlich von hinten auf. Rang zwei ging an den Dänen Magnus Ditlev. Dritter wurde Rudy von Berg aus den USA. Lange hatte bereits in den Jahren 2017 und 2018 auf Hawaii triumphiert.

Langes emotionales Sieger-Interview

Er sei so fit wie noch nie, hatte Lange vor dem Rennen gesagt. Und nirgendwo fühlt sich der Triathlet so wohl wie auf Big Island. Zwei Faktoren, die für eine starke Leistung des 1,78 Meter großen Athleten sprachen, der in diesem Jahr zwar den Ironman in Texas gewonnen, in Frankfurt aber einen Rückschlag kassiert hatte.