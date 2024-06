2:1 gegen Tschechien: Türkei zittert sich ins Achtelfinale

Trotz kämpferischer Leistung in Unterzahl haben die Tschechen das Achtelfinale verpasst. Mit dem Siegtreffer in der Nachspielzeit schoss die Türkei sich eine Runde weiter.

Mit einem harten Stück Arbeit hat sich die Türkei bei der Fußball-EM ins Achtelfinale gekämpft. Dank des 2:1 gegen Tschechien steht in der Endabrechnung der Gruppe F Platz zwei zu Buche. Gegner im Achtelfinale ist am kommenden Dienstag Österreich, Sieger der Gruppe D

Die Tschechen spielten nach der Gelb-Roten Karte für Antonin Barak ab der 20. Minute in Unterzahl. Hakan Çalhanoğlu brachte die Türkei in Führung (51.), die Tomas Soucek ausglich (66.).

Tschechiens Kampf nicht belohnt

Die Tschechen, die einen Sieg brauchten, drängten nun mit Vehemenz auf ein Tor, warfen alles nach vorne und hatten auch gute Chancen. Die Entscheidung besorgte Cenk Tosun mit seinem Tor in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Tschechen mit erster Chance

50.000 Zuschauer sorgten schon vor der Partie in Hamburg für Partystimmung. Vor allem die türkischen Fans waren wie schon in den vorherigen Spielen stimmgewaltig.

Gelb-Rot für Barak - Yildiz kommt davon

In der Folgezeit mühte sich Tschechien um die Kontrolle des Spiels. Auf der anderen Seite versuchten Arda Güler undCalhanoglu, das Spiel der Türken anzutreiben. Zwar hatten die Türken ein Übergewicht, die gefährlicheren Aktionen besaßen aber die Tschechen. So setzte Robin Hranac (17.) einen Kopfball aus aussichtsreicher Position über das Tor.

Drei Minuten später der Rückschlag für Tschechien, als Barak Gelb-Rot sah. Später beklagten die Tschechen, dass der in der 37. Minute mit Gelb vorbelastete Kenan Yildiz für einen ausgestreckten Ellbogen nur eine Minute später gegen Vladimir Coufal (38.) ungeschoren davonkam. Der Schiedsrichter hatte die Szene nicht gesehen, der VAR durfte nicht eingreifen, weil es kein rot-würdiges Foul war.

Zehn Tschechen setzen Türken zu

Die Türken wurde gegen Ende der ersten Halbzeit stärker. Es fehlte ihnen aber an Kreativität, um die nun tief stehenden Tschechen ernsthaft in Gefahr zu bringen. Die hätten kurz vor der Pause durch David Jurasek nach einem Konter sogar in Führung gehen können. Erneut war Keeper Mert Günok zur Stelle.