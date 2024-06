Fußball-EM 2024: Georgien steht im Achtelfinale

Georgiens Fußball-Nationalelf hat einen überraschenden Sieg gegen Portugal gefeiert und sich für das Achtelfinale der EM 2024 qualifiziert. In Gelsenkirchen setzte sich der Außenseiter mit 2:0 (1:0) durch und steht mit vier Punkten als einer der vier besten Gruppendritten in der K.o.-Runde - zum Leidwesen von Ungarn, das mit drei Zählern auf die fünfte Position im Ranking abgerutscht ist.

Portugal mit besserer B-Elf

Portugals Trainer Roberto Martinez schonte zahlreiche Stars und schickte eine verstärkte B-Elf auf den Platz. So standen Bruno Fernandes und Bernardo Silva nicht in der Startelf - immerhin war Cristiano Ronaldo dabei. Platz eins in der Gruppe war den Portugiesen schon vor dem Anpfiff sicher.