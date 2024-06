EM 2024: Deutschland mit 2:0 gegen Dänemark im Viertelfinale

Jamal Musiala bringt die DFB-Elf mit dem 2:0 in Richtung Sieg.

Die Tore in Dortmund erzielten Kai Havertz (53., Handelfmeter nach Videobeweis) und Jamal Musiala (68.).

Furioser Start der DFB-Elf

Auch ein Tor fiel in der furiosen Anfangsphase der deutschen Mannschaft. Allerdings wurde Schlotterbecks Kopfballtreffer in der 4. Minute zurückgepfiffen, weil Kimmich zuvor einen Dänen regelwidrig gesperrte hatte. Viel Druck machte die DFB-Elf über die linke Seite, wo David Raum für Maximilian Mittelstädt in die Startelf gekommen war.