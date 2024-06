Rangnick-Elf feiert Gruppensieg: (K)ein Sommermärchen

Ralf Rangnick konnte kaum fassen, welche Wendung der Vorrundenabschluss in Gruppe D parat hatte. "Am Ende Gruppensieger zu werden, ist schon auch unglaublich. Wer darauf getippt hätte, wäre jetzt wahrscheinlich ein reicher Mann oder eine reiche Frau", sagte der deutsche Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft nach dem 3:2 (1:0)-Spektakel gegen die Niederlande

Die erste kleine EM-Sensation ist perfekt. Das ÖFB-Team, das als Tabellendritter in den letzten Spieltag gegangen war, zog mit dem Erfolg im direkten Duell nicht nur an der Elftal vorbei.

ÖFB-Kicker dreimal in Führung

Träume vom Sommermärchen

Während Bondscoach Ronald Koeman bedient war ("Wir haben noch eine Chance, aber jetzt muss es besser werden"), taten die Österreicher, was sie schon nach dem 3:1 gegen Polen am Freitag an gleicher Stelle getan hatten: Feiern. Arm in Arm und textsicher zum Rainhard-Fendrich-Hit "I am from Austria". Vor und mit den eigenen Fans.