DTB zu Missbrauchsvorwurf: Nichts, was wir haben möchten

Es ist mehr als zwei Wochen her, dass Leistungsturnerinnen öffentlich schwere Vorwürfe gegen den Deutschen Turnerbund und den Schwäbischen Turnerbund erhoben haben. Sie berichten von Demütigungen im Training, Einheiten mit Knochenfrakturen und Essstörungen

Darauf reagierten die Verbände zuerst nur mit einem gemeinsamen Statement. Zwei Übungsleiter wurden vorerst freigestellt. Jetzt äußert sich DTB-Vorstandsvorsitzender Kalle Zinnkann, distanziert sich von Demütigungen im Training und kündigt Aufarbeitung an.

Kalle Zinnkann: Wir müssen erst mal sagen, dass uns diese Schilderungen sehr betroffen machen. Aber es ist richtig und wichtig, dass sie sich äußern. Wir haben als DTB 2021 einen Kultur- und Strukturprozess angestoßen, weil damalige Meldungen Missstände im Turnen-Leistungssportsystem aufgezeigt haben. Und jetzt sehen wir leider: Wir sind noch nicht am Ende mit unseren Bemühungen, diese aufzuarbeiten.

Die ehemalige Nationalturnerin Tabea Alt prangert mentalen und körperlichen Missbrauch im Kunst-Turn-Forum Stuttgart an. Immer mehr Leistungssportlerinnen bestätigen die Vorwürfe.

Zinnkann: Für uns als DTB steht erst mal außer Frage, dass das gesundheitliche Wohl der Athletinnen und Athleten über dem Erfolg steht. Das war auch die Maxime, an der wir unseren Prozess 2021 ausgerichtet haben. Was jetzt in Stuttgart aufgezeigt wird, entspricht dem nicht.