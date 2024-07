Fanforscher über Videobeweis: "Emotionalität wird zerstört"

Prof. Dr. Harald Lange, 55, ist der Leiter der Fan- und Fußballforschung am Institut für Sportwissenschaft der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Er hat mehr als 50 Bücher veröffentlicht.

VAR entscheidend bei deutschem EM-Sieg gegen Dänemark

Nur etwa eine Minute später trifft der Ball eben jenen Andersen im eigenen Strafraum an der Hand. Die deutschen Proteste halten sich in Grenzen, dennoch unterbricht der Schiedsrichter auch hier wenig später. Es folgen: Goal-Check, Handelfmeter, Tor für Deutschland. Innerhalb von fünf Minuten führt nach zwei Einsätzen des Videobeweises nicht Dänemark, sondern das DFB-Team

Videobeweis: "Moment der Freude unter Vorbehalt"

Für Lange stellt sich daher eine Grundfrage. Der Gewinn an Sachlichkeit, den der Videobeweis bringen soll, gehe auf Kosten von Emotionalität und Situativität. Daher müsse man abwägen: "Beides kann man nicht haben", so der Forscher.

VAR aus dem Profifußball schwer wegzudenken

Nun gibt es den Videobeweis, in verschiedenen Formen, schon seit einigen Jahren. Die EM 2024 ist bereits die zweite Europameisterschaft, bei der der europäische Verband Uefa auf die Technik setzt. In der Entwicklung sieht Lange auch durchaus richtige Schritte. Wirkten VAR-Eingriffe zu Beginn noch wie teils schwer nachvollziehbare "Blackbox-Entscheidungen", würden diese mittlerweile für das Stadion- und Fernsehpublikum transparenter gemacht.

Doch auch dieser Verbesserungsversuch schaffe neue Problemlagen: "Dieses Erklären erfordert Zeit, kostet Abstand zum Ereignis und egal, wie viel da erklärt wird: Die Emotionalität wird zerstört", so Lange. "Es ist also ein künstliches Problem, was wir nicht haben würden, wenn wir nicht auf die Idee gekommen wären, diesen Videobeweis so einzuführen."