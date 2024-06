EM in Deutschland: Fünf Flops der Gruppenphase

Schon an den ersten EM-Tagen füllten Geschichten von mangelnden Sicherheitskontrollen in Stadien die Schlagzeilen. Und auch auf dem Feld lief in der Vorrunde noch nicht alles nach Plan. Ursächlich dafür sind zum Teil neue Regeln, zum Teil aber auch das altbekannte sportliche Pech.

Sicherheit: YouTuber und Flitzer auf dem Rasen

Topteams Italien und England zittern sich ins Achtelfinale

Auch, wenn sich die Briten facto zum Gruppensieg spielten: In der vermeintlich einfachen Gruppe C wäre gegen Dänemark, Slowenien und Serbien mehr möglich gewesen als ein Sieg und zwei Unentschieden

Ähnlich dürfte wohl das Urteil gegenüber im Lager der Italiener ausfallen. Als Gruppenzweiter qualifizierte sich die "Squadra Azzurra" zwar für die K.-o.-Phase, schaffte den Sprung in die Endrunde aber allein dank Mattias Zaccagnis Tor in der achten Minute der Nachspielzeit gegen Kroatien. Will Italien den Titel verteidigen, so die Forderung, muss mehr Leistung her.