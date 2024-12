Der deutsche Tournee-Mitfavorit Pius Paschke zeigt beim Auftakt in Oberstdorf eine überzeugende Leistung. Aber ein Österreich-Trio ist noch besser.

Sehr guter erster Sprung von Paschke

Der 1. und 2. Durchgang beim Auftaktspringen in Oberstdorf. Moderation: Lena Kesting, Kommentator: Stefan Bier, Experte: Severin Freund.

Geiger stark im zweiten Durchgang

Daniel Tschofenig aus Österreich legte im Kampf um den Tagessieg vor, zeigte einen starken Sprung auf 140,5 Meter und konnte sogar an Pius Paschke vorbeiziehen, der am Ende 2,3 Punkte dahinter auf Rang vier landete.

Ich bin sehr zufrieden, es war richtig cool vor der Kulisse, ich habe alles riskiert und war am Limit. Mir hat es Spaß gemacht, als ich ganz vorne war, aber so ist es auch gut.

Kraft und Hörl in eigener Liga

In einer eigenen Liga sprangen in Oberstdorf Stefan Kraft und Jan Hörl. Beide hatten auch im zweiten Durchgang schwere Bedingungen, flogen auf der Schattenbergschanze aber dennoch weit. Mit 3,5 Punkten Vorsprung vor Hörl sicherte sich Kraft den Tagessieg und damit auch die Führung in der Tournee-Gesamtwertung.