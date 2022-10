Sein Vorschlag: "Wir fangen erst Anfang, Mitte November an und fahren dann bis Mitte März." An den Gletscherrennen in Sölden will er aber nicht rütteln, "weil es über Jahre hinweg ein unglaubliches Event bietet", sondern nur am Termin. Man müsse damit einfach weiter nach hinten gehen, rein in den November.