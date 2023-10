Mehr als 30.000 Zuschauer waren übers Wochenende auf den Rettenbach-Gletscher in Sölden geströmt. Sonnenschein, beste Streckenverhältnisse und angezuckerte Hänge ringsherum hatten am Samstag die von den Veranstaltern erhofften Bilder geliefert. Doch in Summe geriet der Skisport an diesem Auftakt-Wochenende in den Hintergrund. Es wurde mehr geredet als gefahren, nicht nur weil das Männer-Rennen am Sonntag wegen zu starker Böen abgebrochen werden musste.