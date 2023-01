Der Slowene Anze Lanisek und Dawid Kubacki aus Polen landeten auf den Plätzen zwei und drei, Andreas Wellinger wurde Achter. Oberstdorf-Sieger Granerud führt die Gesamtwertung vor dem dritten Springen am Mittwoch in Innsbruck souverän an. Nach einem Ruhetag am Montag geht es für die Skispringer am Dienstag mit der Qualifikation in Innsbruck weiter, bevor am Mittwoch das wegweisende vorletzte Springen am Bergisel ansteht.