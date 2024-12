FC Barcelona - Aktuelle Nachrichten und Hintergründen

Der FC Barcelona, auch Barca genannt, ist ein Fußballverein in Spanien und wurde 1899 gegründet. Seitdem entwickelte sich eine starke Rivalität mit Real Madrid . Der FC Barcelona hat in der spanischen Liga die zweitmeisten nationalen Meistertitel gewonnen. Der Verein ist gemeinnützig organisiert und befindet sich so im Besitz seiner Mitglieder. So ist der FC Barcelona mit über 140.000 Mitgliedern der siebtgrößte Sportverein der Welt. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zum FC Barcelona.