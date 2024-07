Afrikanische Schweinepest: Warum Bauern Drohnen brauchen

Am 15. Juni wurde die Afrikanische Schweinepest (ASP) erstmals als Todesursache für Wildschweine im südhessischen Landkreis Groß-Gerau festgestellt. Seitdem breitet sich die Krankheit stetig in Hessen aus. Die ASP stellt keine Bedrohung für den Mensch dar, endet für Wild- und Hausschweine aber meistens tödlich.

Sperrzone in Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg

Ernte nur mit Drohne

In der Erntezeit, in der Bauern durch wechselhaftes Wetter ohnehin belastet sind, muss jetzt auch noch zusätzlich überprüft werden, dass die Felder nicht durch Wildschweinkadaver kontaminiert sind. Jürgen Pauly ist Landwirt aus Hofheim im Taunus. Er klagt über die Auflagen:

Unklar, wer Ernteausfälle bezahlt

Sinn der Maßnahme ist es, dass keine Erreger in die Mähdrescher geraten und über das Getreide weiterverbreitet werden. Laut hessischem Bauernverband plane das Land betroffene Bauern zu entschädigen, die Durchführung stehe aber wegen des Krisenmanagements aktuell hinten an.

Jäger unterstützen Landwirte

Die Jagd auf erkrankte Wildschweine ist den Jägern in der Sperrzone II nicht erlaubt, da keine Tiere in andere Gebiete getrieben werden sollen. "Wenn man in einer Rotte ein Tier beschießt, laufen vielleicht 13 bis14 Wildschweine in eine andere Richtung und das will man vermeiden", so Markus Stifter vom Jagdverband.