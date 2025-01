Arbeitsmarkt: Wie geht es am Standort Deutschland weiter?

Bereits zwei Drittel arbeiten hierzulande in Dienstleistungsberufen, während in der Industrie Jobs abgebaut werden - auch KI verändert die Arbeit. Was heißt das für die Wirtschaft?

Während in der deutschen Industrie Jobs vor allem wegfallen, wird im öffentlichen Dienst vermehrt eingestellt. (Symbolbild) Quelle: dpa

Das Tempo der Deindustrialisierung nimmt zu. Die Liste der Unternehmen, die Stellen streichen wollen, wird von Monat zu Monat länger: VW , Audi, Ford, Thyssenkrupp , die Autozulieferer ZF, Bosch und Schäffler oder Siemens , sie alle kündigten zuletzt an, sich von Mitarbeitern zu trennen. Die Krise des verarbeitenden Gewerbes ist offensichtlich, meint Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB):

Allein in der Industrie gehen derzeit monatlich 10.000 Arbeitsplätze verloren. „ Enzo Weber, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

Eine beängstigende Entwicklung auch für den Bundeswirtschaftsminister: "Der Standort Deutschland und vor allem der industrielle Kern Deutschlands steht unter Druck, unter dem Druck des Wandels", so Robert Habeck (Grüne) kürzlich bei der Industriekonferenz seines Ministeriums. Gleichzeitig, und das ist besonders prekär, ist die Zahl der Neugründungen in der Industrie so niedrig wie noch nie.

Die deutsche Wirtschaft leidet unter Krisen und politischer Unsicherheit. Viele Verbände erwarten ein schwieriges Jahr 2025. 27.12.2024 | 1:30 min

Öffentlicher Dienst ist inzwischen Jobmotor

Während also in der privatwirtschaftlich organisierten Industrie Jobs abgebaut werden, stellt der öffentliche Dienst aktuell verstärkt ein. Laut einer aktuellen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) ist die Zahl der öffentlich Beschäftigten von 2012 bis 2022 um 14 Prozent gestiegen: Rund 584.000 Menschen, vor allem bei der Polizei, an Hochschulen oder in Kindertagesstätten, sind demnach dazugekommen.

So viel verdient man im öffentlichen Dienst ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Eingestellt wurde darüber hinaus aber auch in der Finanz- und Versicherungsbranche sowie im Bereich Gesundheit und Pflege

Geschwindigkeit der Veränderung macht Sorge

Die Arbeitswelt hat sich daher längst zu einer Dienstleistungsgesellschaft gewandelt. Die heimische Industrie ist noch von Bedeutung, doch ihr Gewicht schwindet. Zwei Drittel aller Jobs sind inzwischen dienstleistungsnah. "Ein Prozess, mit dem letztendlich alle entwickelten Volkswirtschaften konfrontiert sind", sagt der ehemalige Wirtschaftsweise Bert Rürup.

In wirtschaftlich angespannten Zeiten beginnen die Tarifverhandlungen für etwa 2,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Die Gehälter liegen unter denen der Industrie. 24.01.2025 | 2:26 min

Dem Wirtschaftswissenschaftler bereitet eher die Geschwindigkeit Sorge, mit dem die Entwicklung voranschreite. Fahrzeugbau, Chemieindustrie und Maschinenbau: Sie alle befänden sich in einer wachstumsschwachen Phase, erklärt Rürup.

Die Sorge ist groß, dass durch den Wandel mehr vernichtet als perspektivisch entstehen könnte. "Transformation müsste neben Druck auch Dynamik entfalten", findet Weber, "aber die ist im Moment nicht zu sehen, weil wir die Erneuerung nicht richtig hinkriegen."

Kostet der Wandel in der Wirtschaft Wohlstand?

Und so steht eine Frage besonders im Raum: Kostet der Wandel hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft Deutschland am Ende Wohlstand? Denn in der Industrie gehen gerade tendenziell eher gut bezahlte Jobs verloren, die im Öffentlichen Dienst nicht zwingend wieder aufgebaut werden.

Unser Lebensstandard ist in Gefahr, heißt es. Doch der Planet ist am Limit. Wie lassen sich Lebensstandard und Klima gleichzeitig retten? 14.11.2024 | 42:33 min

Leistungsfähige Verwaltung, Polizei, modernes Bildungswesen, das alles sei wichtig, lässt Rürup keinen Zweifel, doch eine Gesellschaft müsse auch in der Lage sein, die Kosten dieser öffentlichen Dienstleistungen nachhaltig zu erwirtschaften. Er gibt zu bedenken:

In der vergangenen Dekade wurden Angebote zu beachtlichen Teilen von der florierenden exportstarken Industrie und ihren oft gut bezahlten Beschäftigten finanziert. „ Bert Rürup, ehemaliger Wirtschaftsweiser

Was aber kann helfen?

KI wird Arbeitswelt weiter verändern

Im Mittelpunkt des Umbaus der Arbeitsgesellschaft steht die Künstliche Intelligenz (KI). Der Staat und die Unternehmen müssen sich Gedanken machen, wie sie künftig Angestellte befähigen, mithilfe von KI ihre Potenziale besser nutzen zu können. Wichtig wird sein, zu differenzieren.

Je standardisierter die Prozesse und vernetzter die Systeme , desto eher übernimmt der Computer den Job; den einfachen Blechschaden bei der Kfz-Versicherung oder die weniger komplizierten Steuerfälle in der Finanzverwaltung beispielsweise. Heißt im Umkehrschluss: Dort, wo es komplizierter wird, braucht es den realen Menschen

Die Stadt Heidelberg hat mithilfe von Künstlicher Intelligenz einen neuen Stadt-Mitarbeiter geschaffen, der Bürgern Rede und Antwort steht. 13.03.2023 | 5:34 min

US-Top-Ökonom optimistisch bei Deutschlands Entwicklung

Und so ist US-Top-Ökonom Mohamed El-Erian auch zuversichtlicher als so manch heimischer Fachmann. Deutschland werde das schaffen. Das Land müsse aber weg von der Schwerindustrie, hin zu neuen Technologien, so El-Erian.

In einem Zeitungsinterview erinnerte er sich an einen geflügelten Fußballspruch aus seiner Kindheit: "Man schaut 89 Minuten lang ein Spiel und am Ende gewinnt immer Deutschland." Und so, erklärt El-Erian mit Blick auf den Wandel und die Veränderungen weiter, werde es dieses Mal auch sein.