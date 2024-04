ADAC: Autos chinesischer Hersteller überzeugen im Vergleich

Autos chinesischer Hersteller sind laut ADAC fast immer günstiger als die Konkurrenz und können technisch mittlerweile mit ihr mithalten. Die Testergebnisse von 13 chinesischen Modellen aus den vergangenen drei Jahren zeigten, dass chinesische Autos in vielen Kategorien überzeugen, teilt der ADAC mit.

ADAC: Chinesische Autos haben "größtenteils gute Materialqualität"

Kritik an Touchscreens, Software und Händlernetz

Auch bei der Bedienung laufe nicht immer alles reibungslos, das liege vor allem an den Touchscreens: Komplexe Menüstrukturen in Kombination mit teils träge reagierenden Displays, Softwarefehlern und falschen Übersetzungen sorgen laut ADAC immer wieder für Probleme bei der Steuerung von Klimaanlage, Navigation oder Entertainment.

Ebenfalls auf der Minusseite sieht der ADAC das Händlernetz, das nicht so dicht sei wie bei der Konkurrenz. Für Wartungen und Reparaturen kooperieren die chinesischen Hersteller demnach häufig mit Anbietern wie ATU und Euromaster.

Europäische Hersteller lassen auch in China produzieren

Gemessen an den gesamten Verkäufen machen chinesische Pkw in Deutschland aktuell noch weniger als zwei Prozent aus, stellte der ADAC klar. Bei den Elektroautos sind es knapp neun Prozent.

Allerdings sei die Grenze zwischen europäischen und chinesischen Herstellern ohnehin nicht mehr so eindeutig wie noch vor einigen Jahrzehnten, erklärte der Autoclub. BMW und Citroën etwa ließen manche ihrer Modelle komplett in China fertigen, die Marke Smart sei in einem Joint Venture von Mercedes-Benz und Geely neu aufgegangen.