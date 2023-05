Vorbild Belgien : Sollte man Löhne an die Inflation koppeln?

Deutlich mehr Gehalt, ganz automatisch, ohne Streik - und auch noch genug, um die hohe Inflationsrate auszugleichen: Sogenannte "Indexlöhne", gekoppelt an die Inflationsrate, machen das möglich. Das Konzept gibt es in der in der EU in Belgien, Malta, Zypern und Luxemburg. Wie funktioniert das genau? Was sind die Vor- und Nachteile und welche Auswirkungen hat das auf die Wirtschaft? ZDFheute klärt die wichtigsten Fragen.