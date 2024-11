Krypto-Szene im Aufschwung: Bitcoin - lohnt der Einstieg?

"Bitcoin-Bros" - so nennt man etwas abschätzig die leidenschaftlichen (und meist männlichen) Befürworter von Bitcoin , Krypto-Coins und Co. Egal ob auf TikTok, Instagram, YouTube oder X - Bitcoin-Bros und ihre lautstarken Botschaften findet man fast überall - und bald auch im Weißen Haus.

Starke Kursschwankungen weiter zu erwarten

Das Problem: Einige Privatanleger dürften allein deshalb jetzt in Bitcoin investiert sein, weil sie von der Angst getrieben werden, sonst den Hype zu verpassen - und feuern den Kurs so überhaupt erst an. "Das Enttäuschungspotenzial ist riesig", mahnt Timo Emden daher in Richtung derjenigen, die nun über ein mögliches kurzfristiges Investment nachdenken.