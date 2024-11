Dax im Minus: So unterschiedlich reagieren die Börsen

Die europäischen Börsen rutschten nach anfänglichen Gewinnen klar ins Minus: der Dax schloss 1,1 Prozent tiefer bei 19.039 Punkten, der EuroStoxx50 verlor 1,4 Prozent. Insbesondere der Exportweltmeister Deutschland könnte vor weiteren Herausforderungen stehen, sollte die Trump-Regierung ihre protektionistische Handelspolitik weiter verschärfen. Trump hatte angekündigt, Produkte aus China mit einem Strafzoll von 60 Prozent, Produkte aus Deutschland und allen anderen Teilen der Welt mit zehn bis 20 Prozent zu belegen.



An der Frankfurter Börse ging die Angst vor einer Verschärfung der Krise der deutschen Autobauer um. Aktien von Porsche, Mercedes-Benz und Volkswagen brachen zwischen 3,7 und 6,4 Prozent ein.

Der europäische Autoindex fiel um 2,3 Prozent. Viele Hersteller leiden bereits unter der verflogenen Kauflaune betuchter Kunden in China und der schwierigen Umstellung auf Elektroautos. Die hartnäckige Marktschwäche in China, aber auch Probleme mit einem vom Continental gelieferten Bremssystem sorgten auch bei BMW für einen Gewinneinbruch. Als größter Dax-Verlierer ging es für die BMW-Aktien 6,6 Prozent nach unten.



Europaweit flogen auch Titel aus dem Sektor Erneuerbare Energien aus den Depots. Aktien von Oersted und Vestas verloren je 12,8 Prozent. Nordex rutschten um 7,6 Prozent ab. Trump hatte in Aussicht gestellt, Offshore-Windkraftprojekte per Dekret noch am ersten Tag seiner Amtszeit stoppen zu wollen.



Euphorisch war die Stimmung hingegen an der Wall Street, wo der Dow-Jones-Index um 3,3 Prozent nach oben auf ein Allzeithoch von 43.624 Punkten schoss. "Es herrscht Erleichterung über das schnelle und unangefochtene Wahlergebnis, zugleich wird Trumps Sieg aufgrund seiner Versprechen, Steuern zu senken und Regulierungen abzubauen, als großer Vorteil für die US-Unternehmen angesehen", sagte David Morrison, leitender Marktanalyst bei Trade Nation. Groß war der Jubel auch bei Bitcoin-Anlegern. Die Cyber-Devise kletterte um bis zu neun Prozent auf einen Rekordwert von 75.389 Dollar. Investoren hofften unter Trump auf eine kryptofreundliche Regierung. (Quelle: Reuters)